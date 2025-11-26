Рютте считает возможным завершение конфликта на Украине до конца года

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о возможности завершения конфликта на Украине до конца 2025 года. При этом, по его словам, Киев получит оружие на почти $5 млрд к концу этого года по инициативе PURL, по которой европейские страны покупают вооружения для Украины у США.

Рютте в интервью испанской газете El País утвердительно ответил на вопрос, возможно ли, что украинский конфликт завершится к концу текущего года. «Всегда сложно предсказывать, но я, правда, надеюсь, что мир скоро наступит», – сказал генсек НАТО.

Он также отметил, что после женевских переговоров необходимо провести еще встречи, а также параллельные консультации по некоторым вопросам с ЕС и Североатлантическим альянсом. Рютте при этом подчеркнул, что появление мирного плана США по Украине не меняет оценку России «как долгосрочной угрозы для Европы».

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что первоначальный план по мирному урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов был доработан с учетом пожеланий России и Украины – теперь в нем 22 пункта, по многим из них было «найдено решение». По его словам, осталось договориться лишь по нескольким разделам, вызывающим разногласия. Американский лидер также анонсировал визит своего спецпосланника Стива Уиткофа на следующей неделе для обсуждения с Владимиром Путиным плана завершения конфликта на Украине. Трамп сообщил, что его зять Джаред Кушнер участвует в мирном процессе, и допустил, что тот может отправиться в Россию вместе с Уиткоффом. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Кремль ожидает визита в Россию Уиткоффа и еще ряда представителей американской администрации на следующей неделе.

Между тем, как сообщает CNN со ссылкой на информированный украинский источник, Киев готов согласиться с большинством пунктов предложенного США мирного плана, за исключением важныъ для России трех ключевых пунктов, касающихся территориальных уступок (речь идет о передаче России контроля над Донбассом), ограничений численности ВСУ и невступления в НАТО.

