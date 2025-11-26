«Мирный план не обсуждался»: Ушаков рассказал о переговорах России и США в Абу-Даби

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил встречу нового представителя США в Абу-Даби с российской делегацией. Однако, по его словам, в ходе переговоров предложенный Вашингтоном мирный план по Украине не обсуждался. Ушаков добавил, что российская сторона получила по неофициальным каналам последние версии американского плана по урегулированию конфликта на Украине, но детального обсуждения с американской стороной еще не было.

Как сообщил помощник президента РФ, представители спецслужб России и Украины периодически встречаются и обсуждают в ОАЭ «весьма щепетильные вопросы, в том числе касающиеся обмена пленными».

«И в ходе этой встречи оказался и «рояль в кустах» – это новый представитель США, который занимается сейчас украинским досье. Он там тоже появился и имел встречу, как я понимаю, с украинскими представителями. Наверное, это было обговорено заранее. И также встретился с нашими представителями совершенно неожиданно. Вот что там произошло в этом великом городе Абу Даби», – рассказал Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. О каком «новом представителе США» идет речь, он не уточнил.

Помощник президента РФ отрицательно ответил на вопрос, был ли в делегации РФ директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, с российской стороны в ОАЭ присутствовали «представители соответствующих служб более низкого уровня, но которые занимаются практическими вопросами – «весьма сложными, щепетильными и так далее».

Говоря о мирном плане Украине, то, как сообщил Ушаков, он еще «по деталям ни с кем не обсуждался». «Мы его видели, нам его передали», – сказал он, отметив, что этот документ не является официальным.

«Мы ее еще ни с кем не обсуждали, потому что бумага требует действительно серьезного анализа, серьезного обсуждения. Некоторые моменты – на них можно посмотреть позитивно, но многое требует специальной дискуссии между экспертами», – отметил Ушаков.

По его словам, ситуация быстро меняется, потому что не только Россия является участником этого процесса, однако «и Франция, и европейцы лезут во все эти дела, совершенно не нужно, как мне представляется».

Касаясь документов, переданных российской стороне, Ушаков пояснил, что «какие-то последние версии [мирного плана] к нам попали, так я думаю, что это последние версии».

«Но обсуждений, еще раз подчеркну, серьезного обсуждения между командами двух стран еще не было. Контакты идут, в том числе по телефону. Но никто пока не садился за «круглый стол» и не обсуждал вот этот, этот, этот, другой пункт и так далее. Такого не было», – сказал представитель Кремля.

Западные СМИ ранее сообщили, что встречи в Абу-Даби с российской и украинской представителями провел министр армии США Дэн Дрисколл. Отмечалось, что в ходе переговоров обсуждался план урегулирования конфликта на Украине. Пресс-служба Дрисколла оценила переговоры как «хорошие», отметив, что у американской стороны сохраняется по поводу их исхода оптимизм.

