Орбан предрек Украине еще большие потери территорий – время на стороне России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что время в украинском конфликте играет на руку России. Он призвал «отказаться от иллюзий и взглянуть правде в глаза». По его словам, в предлагаемом США плане по мирному урегулированию украинского конфликта изложена «отрезвляющая реальность». Такое заявление он сделал в интервью газете Welt am Sonntag.

«Время играет на руку России, а не Украины, а это значит, что чем дольше будет затягиваться [наступление] мира, тем больше людей и территорий Украина потеряет», – сказал венгерский премьер (цитата по ТАСС).

По мнению Орбана, после завершения конфликта Украина должна продолжить существовать исключительно как буферное государство между Россией и НАТО. «Россия сохраняет за собой территорию, согласованную на международной мирной конференции, а все к западу от этой линии – вплоть до восточной границы НАТО – составляет территорию украинского государства, которое вновь станет буферным», – заявил он.

Венгерский премьер полагает, что в рамках такого решения НАТО и Россия должны договориться «о численности и оснащении ограниченных украинских вооруженных сил, которым разрешено действовать в буферной зоне». Кроме того, по его словам, обе стороны дают гарантии того, что «никто не подчинит это буферное государство своей власти». «Это вопрос переговоров, международное право предоставляет инструменты для создания такой системы гарантий», – резюмировал Орбан.

Ранее Орбан сравнил военную помощь Европы киевскому режиму с ящиком водки для алкоголика. Также он предостерег ЕС от конфискации замороженных активов России.

Москва, Наталья Петрова

