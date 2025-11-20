«Много исков и крах евро»: Орбан предостерег ЕС от конфискации российских активов

Евросоюз в случае принятия решения экспроприировать замороженные активы России для помощи Украины столкнется с последствиями в виде длительных судебных тяжб и краха евро. С таким предостережением в адрес Брюсселя выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Удобное решение, но его последствия невозможно предсказать. Долгая судебная волокита, множество судебных исков и крах евро. Вот что нас ждет, если мы выберем этот путь», – написал глава венгерского правительства в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).

Венгерский премьер-министр призвал ЕС выбрать «здравый смысл» – прекратить финансирование конфликта, в котором невозможно победить, вместе с коррумпированной украинской военной мафией и «сосредоточить усилия на установлении мира». «Пришло время выйти из этого брюссельского тупика», – резюмировал Орбан.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее направила странам ЕС письмо с официальными предложениями об экспроприации активов России и двумя альтернативными опциями финансирования Украины, основанными на займах. Ожидается, что этот проект будет обсуждаться на саммите Евросоюза 18-19 декабря.

Вместе с тем, Минфин России подготовил пакет ответных мер на случай конфискации замороженных на Западе российских активов. По словам главы ведомства Антона Силуанова, Москва намерена использовать аналогичные меры.

Госдума сегодня приняла обращение к премьеру Михаилу Мишустину с предложением разработать план ответных мер в случае принятия ЕС решения о конфискации активов России.

«Любые посягательства в отношении российских активов должны повлечь за собой соответствующий правовой ответ, начиная с предъявления исков о возмещении ущерба – с требованием ареста имущества как обеспечительной меры – к Euroclear и Бельгии, где хранится основная часть незаконно замороженных суверенных средств, в любых юрисдикциях. В качестве источника компенсации ущерба также могут быть использованы активы нерезидентов из недружественных государств», – говорится в обращении.

