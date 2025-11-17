Попытки Брюсселя оказать военную помощь киевскому режиму похожи на бессмысленное предоставление ящика водки для алкоголика. Об это заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя новое предложение глава ЕК Урсулы фон дер Ляйен о финансировании.

«Сегодня я получил письмо от председателя фон дер Ляйен. Она пишет, что Украина испытывает значительный дефицит финансирования, и просит государства – члены ЕС направить ей побольше денег. Это удивительно», – отметил он (цитата по ТАСС) в соцсети.

«В то время, когда стало ясно, что военная мафия выкачивает деньги европейских налогоплательщиков, председатель Еврокомиссии предлагает направить туда еще больше средств вместо того, чтобы требовать реального контроля или приостановки платежей. Все это немного напоминает попытку помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки», – констатировал Орбан.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что не поддержит предложения фон дер Ляйен. ««Венгрия не утратила здравого смысла», – заявил Орбан.

