российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 ноября 2025, 21:33 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Премьер-министр Венгрии сравнил помощь Киеву с ящиком водки для алкоголика

Премьер Венгрии Виктор Орбан. Кадр из трансляции пресс-службы Кремля

Попытки Брюсселя оказать военную помощь киевскому режиму похожи на бессмысленное предоставление ящика водки для алкоголика. Об это заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя новое предложение глава ЕК Урсулы фон дер Ляйен о финансировании.

«Сегодня я получил письмо от председателя фон дер Ляйен. Она пишет, что Украина испытывает значительный дефицит финансирования, и просит государства – члены ЕС направить ей побольше денег. Это удивительно», – отметил он (цитата по ТАСС) в соцсети.

«В то время, когда стало ясно, что военная мафия выкачивает деньги европейских налогоплательщиков, председатель Еврокомиссии предлагает направить туда еще больше средств вместо того, чтобы требовать реального контроля или приостановки платежей. Все это немного напоминает попытку помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки», – констатировал Орбан.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что не поддержит предложения фон дер Ляйен. ««Венгрия не утратила здравого смысла», – заявил Орбан.

Будапешт, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

Президент Франции определил срок завершения конфликта на Украине / Зеленский и Макрон подписали соглашение о поставках истребителей и оружия для ВСУ / ЕК предложила выдать Украине срочный кредит с опорой на российские активы / ВСУ в Гуляйполе попали в «огневой мешок» и пытаются бежать из города / Еще три жителя Белгородской области ранены при атаке дронов ВСУ / В центре Новороссийска после налета дронов ВСУ повреждены 6 многоквартирных домов / ВСУ атаковали дронами пять муниципалитетов Белгородской области: ранены трое мирных жителей / В Белгородской области при ударе дрона ВСУ по машине погиб еще один мирный житель

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Экономика, Европа, Украина,