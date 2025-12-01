Территориальный вопрос был главным на переговорах США и Украины – Axios

На прошедших 30 ноября переговорах между США и Украиной основной темой обсуждения стал вопрос территорий. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух неназванных украинских чиновников. Они назвали пятичасовую встречу «сложной» и «напряженной», но продуктивной. В конце переговоров обе стороны выразили оптимизм.

Вашингтон призывает Украину отказаться от вошедших в состав России территорий и вывести войска из Донбасса для достижения мирного соглашения. Для Киева это будет болезненной и «взрывоопасной» в политическом плане уступкой, говорится в публикации.

Как заявил источник издания в Вашингтоне, «украинцы знают, чего мы от них ожидаем».

По утверждению Axios, вопрос территориальных границ остается единственным нерешенным пунктом, который США хотят разрешить в ближайшее время.

Вместе с тем, как сообщает CNN, ссылаясь на источник, переговоры США и Украины в Майами не привели к достижению окончательных решений по всем вопросам урегулирования украинского конфликта – сторонам предстоит еще многое сделать. На встрече обсуждались наиболее проблемные аспекты мирных предложений.

По данным телеканала, делегаты США и Украины обсудили сценарий, по которому Украина де-факто будет лишена возможности стать членом НАТО. «Соглашения по этому вопросу должны быть согласованы напрямую между государствами-членами НАТО и Москвой», – говорится в материале. Окончательное решение по этому пункту пока не принято.

Кроме того, добавляет The Wall Street Journal, после вчерашних переговоров остался нерешенных вопрос гарантий безопасности Украины со стороны США и Запада.

Напомним, по итогам встречи во Флориде глава госдепа США Марко Рубио заявил, что переговоры были конструктивными, но еще остается много работы. По его словам, дипломатические усилия администрации на этой неделе будут активизированы.

По данным западных СМИ, в понедельник спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправится в Москву, чтобы продолжить переговоры с Россией по американскому плану урегулирования конфликта на Украине. Ожидается, что во вторник он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Москва, Наталья Петрова

