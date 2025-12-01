В НАТО развенчали миф о «сугубо оборонительном» характере альянса – МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «саморазоблачительными откровениями» заявление председателя военного комитета НАТО, адмирала Джузеппе Каво Драгоне о том, что альянс рассматривает возможность нанесения упреждающего удара по России в качестве оборонительных действий. Слова генерала подводят жирную черту под мифологией о «сугубо оборонительном» характере НАТО, подчеркнула она.

Захарова расценила заявление представителя Североатлантического блока как «крайне безответственный шаг, свидетельствующий о готовности альянса и дальше двигаться в сторону эскалации». «Видим в нем целенаправленную попытку подрыва усилий по выходу из украинского кризиса», – добавила она.

Представитель МИД отметила, что люди, допускающие подобные заявления, должны осозновать риски и «возможные последствия, в том числе для самих членов альянса».

По словам Захаровой, НАТО давно уже не скрывает свои истинные цели, продолжая обвинять Россию в «воинственной ядерной риторике» и в причастности к «гибридным атакам» без предоставления доказательств.

«На фоне раскручиваемой альянсом антироссийской истерии, нагнетания ужаса перед «неминуемым нападением» России на страны-члены блока подобные заявления не просто подливают масла в огонь, а серьезно разжигают уже имеющуюся конфронтацию», – заключила она.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

