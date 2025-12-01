Председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс обсуждает нанесение упреждающего удара по России. Об этом сообщает Financial Times.

Драгоне отметил, что удар может быть нанесен в качестве ответа на действия РФ. «Мы действуем скорее реактивно. Мы думаем о том, чтобы действовать более агрессивно или активно, а не реактивно», – сообщил адмирал.

По его словам, такие обсуждения не являются «обычным способом мышления или поведения» в НАТО. Такой шаг со стороны альянса можно было бы считать «оборонным действием». При этом Драгоне признал, что существуют юридические вопросы относительно таких действий.

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не планирует нападать на Европу. Он называл нагнетаемую истерию по этой теме «полной чушью», не имеющей под собой абсолютно никаких оснований.

Женева, Зоя Осколкова

