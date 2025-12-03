Генсек НАТО грозит России новым санкциями в случае отсутствия соглашения по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте пригрозил России новым санкциями и накачкой оружием Украины в случае, если мирного договора не будет.

«Хорошо, что мирный процесс уже начался. Только США под руководством президента Трампа могут выйти из тупика. Но если результатов не будет, крайне важно, чтобы оружие продолжало поступать на Украину, как это происходит сегодня благодаря инициативе PURL и двусторонней помощи, и чтобы экономические санкции, введенные против России, дали результаты, что и происходит. Это лучший способ изменить мнение Путина», – пояснил Рютте на встрече с главами МИД ЕС.

Напомним, что накануне в Кремле прошла пятичасовая встреча Путина и спецпосланников Трампа. Каких-то значимых подвижек в деле мирного урегулирования на Украине пока достичь не удалось. Работа по соглашению продолжается.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube