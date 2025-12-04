Медведев пригрозил ЕС репарациями за кражу активов России

Если Европейский союз решится на хищение замороженных активов России, Москва будет готова вернуть их «репарациями в натуральной форме». С таким предупреждением выступил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Если обезумевший Евросоюз попытается все-таки украсть российские активы, заблокированные в Бельгии, выдав так называемый репарационный кредит, такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями», – написал политик в своем телеграм-канале.

По его словам, в таком случае возврат этих средств будет происходить не через суд.

«А путем настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме поверженными врагами России», – предупредил Медведев.

Накануне Еврокомиссия одобрила план по выделению репарационного кредита для Украины, который предполагается за счет экспроприации российских активов в Европе. Заявление об этом сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Ожидается, что решение будет рассмотрено Советом Европы в середине декабря. Фон дер Ляйен подчеркнула, что для принятия окончательного решения по изъятию российских активов не требуется обязательное согласие всех членов ЕС, его примут квалифицированным большинством голосов.

По данным Politico, Еврокомиссия предложила выдать Киеву репарационный кредит в размере 165 млрд евро за счет заблокированных активов России – 140 млрд предполагается изъять из бельгийского депозитария Euroclear и 25 млрд – из частных банков.

Euroclear и власти Бельгию неоднократно выступали против экспроприации российских средств, большая часть которых хранится в Euroclear. Премьер Бельгии Барт Де Вевер назвал действия ЕС «кражей» и предупредил о последствиях.

