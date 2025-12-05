Кремль ждет реакцию США по итогам переговоров Путина и Уиткоффа

В Москве ждут реакции от Вашингтона по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам в Нью-Дели.

«Мы сейчас ждем реакцию американских коллег на то обсуждение, которое у нас состоялось во вторник», – цитирует слова Ушакова «Интерфакс».

Он добавил, что понимания о дате очередной встречи с Уиткоффом нет.

Помощник президента также сообщил, что телефонный разговор российского лидера с президентом США пока не планируется, но при необходимости его легко организовать.

Ушаков напомнил, что российско-американский саммит на Аляске был организован за три дня. «Как только создадутся предпосылки для контактов президентов или по телефону, или на очной встрече, это все будет сделано достаточно быстро», – добавил он.

2 декабря в Москве прошли переговоры Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и предпринимателем, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Помощник президента Юрий Ушаков по итогам пятичасовой встречи сообщил, что компромиссного варианта по урегулированию украинского конфликта пока не найдено. При этом он отметил, что Москва и Вашингтон.

Меж тем сегодня в Майами состоялись переговоры делегаций США и Украины, передают украинские СМИ. В переговорах от украинской стороны участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Умеров полетел в США сразу после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером. Накануне вечером Владимир Зеленский заявил, что представители Украина продолжат переговоры с командой Трампа. Он добавил, что киевский режим хочет получить на них информацию о том, что было на переговорах президента РФ с американской делегацией.

