США давят на Европу и не дают забрать замороженные активы России

США оказали давление на ряд стран Европейского Союза, пытаясь заблокировать планы по использованию замороженных российских активов для выделения крупного кредита Украине.

Об этом сообщает Bloomberg. По словам дипломатов, говоривших на условиях анонимности, официальные лица США заявили государствам-членам, что эти активы необходимы для обеспечения мирного соглашения между Киевом и Москвой и не должны использоваться для продолжения конфликта.

Напомним, что в ЕС очень активно обсуждается вопрос присвоения замороженных активов ЦБ РФ. Накануне глава Еврокомиссии фон дер Ляйен объявила, что Брюссель одобрил план по выделению репарационного кредита для Киева, который предполагается за счет экспроприации российских активов в Европе. По ее словам, это решение, наряду с кредитами ЕС, позволит обеспечить потребности Украины в ближайшие два года в условиях конфликта с Росией.

Как накануне сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова, воровство российских активов не останется без ответа, и он станет для Европы сюрпризом.

Брюссель, Елена Васильева

