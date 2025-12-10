Кремль об энергетическом перемирии: Россия работает над миром, а не над перемирием

Россия работает над установлением долгосрочного мира на Украине, а не временного перемирия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Владимира Зеленского о взаимном отказе от ударов по энергетическим объектам.

«Мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, – это абсолютный приоритет», – сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее глава киевского режима заявил о готовности к введению моратория на удары по энергообъектам, если на это согласится Россия.

Также Песков сообщил, что Кремль ни с кем еще не успел обсудить заявление Зеленского о готовности провести президентские выборы на Украине. «Заявление достаточно новое. Это то, о чем давно говорил президент Путин. Это то, о чем относительно недавно говорил президент Трамп. Посмотрим» как будут развиваться события», – сказал он.

Пресс-атташе Кремля назвал важным интервью Дональда Трампа изданию Politico, в котором американский лидер высказался по теме украинского урегулирования. По его словам, заявления Трампа о членстве Украины в НАТО и по теме территорий во многом созвучны пониманию России. «Во многом президент Трамп затронул как раз и первопричины этого конфликта, что касается НАТО, и это очень важно с точки зрения перспектив на мирное урегулирование», – добавил он.

Москва, Наталья Петрова

