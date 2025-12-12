Орбан заявил о непоправимом ущербе ЕС из-за бессрочной заморозки активов России

Возможное решение о бессрочной заморозке российских активов в Европе и отмене принципа единогласия нанесут непоправимый ущерб Евросоюзу. Об этом предупредил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Сегодня брюссельцы переходят Рубикон», – написал он в соцсети X. По его словам, в полдень планируется письменное голосование по вопросу замороженных активов РФ, которое, по мнению политика, нанесет непоправимый ущерб ЕС. При помощи этой процедуры Брюссель упразднит требование единогласных решений, что является незаконным, указал он.

Орбан подчеркнул, что Венгрия протестует против отказа от принципа единогласия в Евросоюзе. По его мнению, после сегодняшнего решения верховенство права в Европейском союзе сменится правлением бюрократов. Еврокомиссия систематически попирает европейское право для того, чтобы продолжить войну на Украине, констатировал он. Венгерский премьер пообещал принять все меры для восстановления законности.

Ранее западные СМИ сообщали, что ЕС планирует договориться в пятницу, 12 декабря, о бессрочной заморозке российских активов, чтобы не приходилось голосовать за это каждые полгода.

ЕС рассчитывает в ускоренном порядке принять закон, который предоставит Брюсселю чрезвычайные полномочия для обхода национального вето при продлении антироссийских санкций. Это позволит заблокировать российские активы на сумму до 210 млрд евро на неопределенный срок без принципа единогласия и обойти возможное вето со стороны Венгрии до саммита лидеров ЕС 18-19 декабря.Этот шаг лежит в основе плана Брюсселя по использованию доходов от заблокированных активов России для кредита Украине на сумму 90 млрд евро на ближайшие два года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что любые попытки экспроприации российских активов не останутся без ответа и повлекут «очень серьезные последствия» для стран, юридических и физических лиц, участвующих в таких решениях.

Будапешт, Наталья Петрова

