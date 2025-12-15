В понедельник новая глава британской внешней разведки MI6 предупредит нацию о том, что «линия фронта повсюду». Для Блез Матревели, внучки украинского пособника фашистов по кличке «Мясник», это будет первые выступление после назначения в должность.

Напомним, что Блез Метревели стала первой жещиной-руководителем Секретной разведывательной службы за 116-летнюю историю организации, заняв свой пост этой осенью. Обычно её называют «С», и она является единственным публично известным членом этой засекреченной организации.

Ожидается, что в своей речи в штаб-квартире MI6 в Лондоне Метревели подчеркнет все более сложную картину угроз, стоящих перед Великобританией, включая технологические сбои, манипулирование информацией и терроризм, сообщает CNN.

Глава ведомства также затронет острую угрозу, исходящую от «агрессивной, экспансионистской и ревизионистской» России, а также от других враждебных игроков, пишет CNN.

«Экспорт хаоса – это не недостаток, а особенность российского подхода к международному взаимодействию; и мы должны быть готовы к тому, что это будет продолжаться до тех пор, пока (президент России Владимир) Путин не будет вынужден изменить свои расчеты», – приводит CNN выдержки из предстоящего выступления.

Метревели также намерена подчеркнуть важность освоения технологий, будь то в лабораториях, в полевых условиях или в методах работы MI6. Ранее глава ведомства возглавляла группы по технологиям и инновациям, должность, прославившуюся благодаря прозвищу «Q» в фильмах о Джеймсе Бонде.

«Мы должны одинаково хорошо разбираться как в строках кода, так и в человеческих источниках, и одинаково свободно владеть языком программирования Python, а также несколькими другими языками», – как ожидается, скажет она.

Глава разведки завершит свою речь, подчеркнув важность человеческого фактора в борьбе с угрозами безопасности Великобритании.

«Главная задача XXI века заключается не просто в том, кто владеет самыми мощными технологиями, а в том, кто управляет ими с наибольшей мудростью. От этого зависят наша безопасность, наше процветание и наша человечность», – скажет Метревели.

В более опасном мире, опосредованном технологиями, глава призовет к «переоткрытию нашей общей человечности», чтобы определить, как будет развиваться будущее.

«Нас определяет не то, что мы можем сделать, а то, что мы выбираем делать. Этот выбор – проявление человеческой воли – формировал наш мир раньше, и он будет формировать его снова», – скажет новая глава разведки Британии.

Лондон, Елена Васильева

