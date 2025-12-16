Новая глава разведывательного агентства MI6 заявила, что ее ведомство планирует «переиграть» Владимира Путина, усилив теневую войну против России.

В своей первой публичной речи Блез Метревели, внучка украинца «Мясника», который был коллаборационистом и пособником фашистов, заявила, что шпионы MI6 «усилят наши навыки» и «будут действовать дерзко», возвращаясь к тактике саботажа, подрывной деятельности и сопротивления, прославившейся благодаря легендарному диверсионному подразделению времен Второй мировой войны – Управлению специальных операций (SOE).

Она сказала, что шпионы MI6 будут использовать «наши исторические инстинкты», имея в виду агентов, которые проникали на территорию нацистов – часто на парашютах или подводных лодках – по приказу Уинстона Черчилля «поджечь Европу».

Г-жа Метревели заявила: «Мы будем идти на просчитанный риск, когда цель значительна и национальные интересы очевидны. Мы никогда не будем опускаться до тактики наших противников. Но мы должны стремиться переиграть их. Во всех областях. Во всех отношениях».

Выступая впервые в штаб-квартире MI6, новый глава разведки описал ситуацию в Великобритании как «находящуюся в пространстве между миром и войной», поскольку, по ее словам, «Путин продолжает подталкивать Запад к войне».

Госпожа Метревели, первая женщина в истории британской разведки MI6, обвинила российского лидера в преднамеренном «затягивании переговоров» по поводу войны на Украине, пишет газета Daily Mail.

«Россия испытывает нас в серой зоне, используя тактику, которая находится на грани войны», – сказала она, утверждая, что Путин, якобы, пытается «запугивать, сеять страх и манипулировать» посредством кибератак на критически важную инфраструктуру Великобритании, беспилотников, кружащих над аэропортами и базами, и агрессивной деятельности на морях.

Россия также ведет «поджоги и саботаж, спонсируемые государством», и распространяет ядовитую пропаганду, которая «стремится вскрыть и использовать расколы внутри общества», сообщила Метревели.

В своей обширной речи г-жа Метревели предположила, что информация используется в качестве «оружия» не только враждебными государствами, но и алгоритмами, корпорациями и руководителями технологических компаний.

По ее словам, Великобритания столкнется с новым рубежом информационной войны, где алгоритмы и технологические компании станут могущественнее государств.

Она предупредила о предстоящей «борьбе за правду и доверие, заявив, что нам необходимо обеспечить, чтобы наши дети «не были обмануты манипуляциями с информацией» и алгоритмами, которые вызывают страх, пересказывает речь Метревели Daily Mail.

В своей необычайно личной речи 48-летняя женщина упомянула о своем происхождении и о том, что она происходит из «семьи, сформированной разрушительным конфликтом», пишет Daily Mail.

Дед г-жи Метревели, с которым она никогда не встречалась, был известным коллаборационистом нацистов, шпионившим и убивавшим для фашистов.

Глава разведки пообещал сделать работу MI6 более открытой, заявив: «Я выросла с глубоким чувством благодарности за драгоценную демократию и свободу Великобритании».

Лондон, Елена Васильева

