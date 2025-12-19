Трамп посоветовал Украине поторопиться с переговорами, чтоб не терять еще больше земли

Дональд Трамп призвал Украину поторопиться в переговорах по плану урегулирования конфликта с Россией.

«Переговорщики близки к достижению соглашения, но я надеюсь, что Украина будет действовать быстро. (...) Каждый раз, когда они слишком долго медлят, Россия меняет свое мнение», – заявил президент США на пресс-конференции в Овальном кабинете.

В эти выходные в Майами, штат Флорида, состоится встреча российских и американских посланников по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

Администрация президента США не предоставила никаких подробностей о составе делегаций. По данным Politico, Соединенные Штаты будут представлены посланником президента США на Украине Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, а Россия, как ожидается, направит посланника Кремля по экономическим вопросам Кирилла Дмитриева.

Новый раунд переговоров состоится после того, как Владимир Зеленский отметил «прогресс» в достижении компромисса между Киевом и Вашингтоном по содержанию плана, который будет предложен Москве для прекращения боевых действий, после встреч в Берлине с участием американских, украинских и европейских официальных лиц.

Однако президент Украины предупредил, что, по его мнению, Россия готовится к еще одному «году войны» в 2026 году. Президент России Владимир Путин, со своей стороны, заявил в среду, что цели его наступления на Украине «несомненно будут достигнуты».

В ночь на пятницу ЕС согласовал выделение Украине 90 мдрд кредита, который, по явлению европейских политиков, будет преимущественно потрачен на закупку оружия у ЕС – таким образом, видимо, и Украину готовят продолжать воевать еще год или два.

Подробности американского плана после его пересмотра в Берлине совместно с украинцами неизвестны, но Киев дал понять, что он предполагает территориальные уступки с его стороны.

Соединенные Штаты, со своей стороны, заявили, что последнее предложение содержит «очень сильные» гарантии безопасности, которые, по их словам, благоприятны для Украины и приемлемы для России, однако никаких подробностей не было обнародовано.

Первоначальный вашингтонский документ был воспринят Киевом и европейцами как в целом благоприятный для позиций Кремля.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube