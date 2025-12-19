Медведев: в ЕС испугались пойти на открытое похищение активов России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал провал плана ЕС на саммите в Брюсселе по экспроприации российских замороженных активов для финансирования Украины. По его словам, в Евросоюзе испугались пойти на открытое похищение российских средств. Брюссель признал «старшинство академиков из Вашингтона», прямо возражавших против изъятия активов РФ, констатировал политик.

Комментируя решения стран Евросоюза, Медведев назвал саммит ЕС по российским активам «воровским сходняком».

«Участники сходки испугались пойти на «гоп-стоп» – или открытое похищение российских денег (совершить грабеж активов России, временно находящихся у запуганного ростовщика – Евроклира)», – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, «все это свидетельствует о начале масштабного передела влияния в европейском преступном мире».

Напомним, Евросоюз по итогам саммита в Брюсселе принял решение выделить Киеву кредит на 90 млрд евро на два года за счет бюджетных средств сообщества. Странам ЕС не удалось договориться об изъятии замороженных российских активов для финансирования Украины. Против этого выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Чехия, Италия, Болгария, Мальта.

Москва, Наталья Петрова

