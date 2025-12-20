Лондон отказался экспроприировать активы России для нужд Украины

Власти Великобритании отказались от экспроприации замороженных российских активов для оказания помощи Украине после провала такой инициативы на саммите Евросоюза. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на неназванного представителя британского кабмина. По словам собеседника издания, Лондон в этом вопросе не будет ничего предпринимать без иностранных партнеров.

Правительство Соединенного Королевства заверило, что не будет реализовывать собственный план по использованию для помощи Киеву заблокированных активов РФ на примерно 8 млрд фунтов стерлингов ($10,72 млрд) находящихся в банках Великобритании, после того, как ЕС не смог одобрить аналогичную инициативу, цитирует публикацию «Интерфакс».

Лондон не намерен в одностороннем порядке использовать активы РФ для помощи Киеву, поскольку изначально планировалось делать это лишь вместе с ЕС, Австралией и Канадой.

При этом, по словам собеседника издания, Великобритания продолжит тесно работать с «Большой семеркой» и ЕС по вопросу финансирования Украины.

Напомним, в ночь на пятницу на саммите Евросоюза в Брюсселе было принято решение о выделении Украине беспроцентного кредита в размере 90 млрд евро за счет бюджетных средств сообщества. Странам ЕС не удалось договориться об экспроприации замороженных российских активов под видом репарационного кредита Киеву.

При этом Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита ЕС Киеву в обмен на отказ от применения права вето в отношении этого решения.

Как сообщал «Новый День», накануне президент РФ Владимир Путин назвал грабежом планы ЕС конфисковать замороженные российские активы и предупредил, что для европейских стран это в любом случае будет иметь крайне серьезные последствия.

Лондон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube