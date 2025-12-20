Спецпредставитель Путина подтвердил, что летит в Майами на переговоры по Украине

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что направляется в Майами на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

«На пути в Майами», – написал он в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в России).

Дмитриев также отметил, что на фоне попыток «разжигателей войны» подорвать мирный план США по Украине вспомнил о видео из своей прошлой поездки со «светом, пробивающимся сквозь грозовые тучи».

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на информированный источник, что Дмитриев вылетел в Майами для встречи со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Западные СМИ писали, что в эти выходные в Майами пройдут переговоры представителей России и США по украинскому урегулированию.

В пятницу в Майами прошла встреча украинской делегации во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым с представителями США и стран Европы. Переговоры американской и украинской делегаций продолжатся в субботу.

По данным источников Axios и Reuters, трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией не планируется.

Ранее Трамп анонсировал короткую поездку во Флориду на фоне переговоров в Майами. «Мы собираемся на короткое время во Флориду, в основном по работе. У нас запланировано много встреч», – сказал он журналистам перед вылетом в Северную Каролину для выступления по вопросам экономики (цитата по RT). При этом глава Белого дома не уточнил, когда именно состоится его поездка. Напомним, во Флориде находится резиденция Трампа «Мар-а-Лаго».

Москва, Наталья Петрова

