Кремль: предложения Украины и Европы отдаляют мирное урегулирование

Вносимые Европой и Киевом изменения в предложенный США план по украинскому урегулированию только отдаляют достижение долгосрочного мира. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«Я более чем уверен, что те положения, которые внесли и пытаются вносить европейцы вместе с украинцами, точно нарушают документы и нарушают возможности достичь долгосрочного мира», – указал он.

Ушаков также сообщил, что возможная трехсторонняя встреча США, России и Украины не находится в проработке. «Пока никто серьезно об этой инициативе не говорил, и она не находится в проработке, насколько я знаю», – цитирует его «Интерфакс». Ранее Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон предложил ему провести трехстороннюю провести на уровне советников по нацбезопасности Украины, США и России. Глава киевского режима поддержал эту идею, отметив при этом, что не ожидает от подобной встречи прорыва. В то же время он заявил, что Киев поддержит подобный диалог, если результатом станут обмены пленными или подготовка встречи лидеров.

Кроме того, помощник президента РФ сообщил, что спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев проводит переговоры в Майами только с американской стороной, после чего доложит об итогах главе государства.

На уточняющий вопрос, когда Россия может получить итоговый вариант плана мирного урегулирования, Ушаков заявил: «Вернется [Дмитриев] в Москву, доложит, будет видно. Кстати, в эти дни американцы отмечают Рождество. Наверно, в эти дни работать мало кто будет».

Ранее спецпредставитель Владимира Путина сообщил, что переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером проходят конструктивно.

Дмитриев прибыл во Флориду для встречи с американскими представителями 20 декабря. В тот же день в Майами завершились переговоры представителей США и Украины, которые продолжались два дня.

Москва, Наталья Петрова

