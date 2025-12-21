Париж готовится восстановить диалог с Россией – AFP

Администрация президента Франции планирует в ближайшие дни определить формат для возобновления диалога с президентом России Владимиром Путиным. Об этом информирует AFP со ссылкой на Елисейский дворец. Сообщение об этом появилось после заявления французского президента Эмманюэля Макрона по итогам саммита ЕС в Брюсселе о том, что Европе было бы полезно возобновить такие контакты в рамках усилий по достижению мирного соглашения по Украине.

«То, что в Кремле публично одобряют такой шаг – это хорошо. В ближайшие дни мы определимся с оптимальным способом проведения переговоров», – приводит агентство слова представителя Елисейского дворца (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о готовности Владимира Путина вести диалог с Макроном. Он при этом отметил, что если есть обоюдная политическая воля, то намерения президента Франции «можно только положительно оценить», сообщило РИА «Новости».

19 декабря глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова Макрона, заявил, что президент Путин всегда открыт к диалогу «при понимании, что это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия».

Париж, Наталья Петрова

