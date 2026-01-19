Представитель Путина отправится в Давос для встречи с делегацией США

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретится 20 января в швейцарском Давосе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом сообщил в соцсети X журналист издания Axios Барак Равид.
Дмитриев будет обсуждать с американцами план США по мирному урегулированию украинского конфликта.
Ранее Reuters со ссылкой на источники информировало, что Дмитриев отправится на Всемирный экономический форум в Давосе для встреч с делегацией США.
Основной темой заседания форума, который продлится с 19 по 23 января, станет сотрудничество в условиях глобальной нестабильности. Мероприятие посетит американский президент Дональд Трамп.
Ранее западные СМИ сообщали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп планируют провести переговоры по украинскому урегулированию в форума в Давосе.
Москва, Наталья Петрова
