Представитель Путина отправится в Давос для встречи с делегацией США

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретится 20 января в швейцарском Давосе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом сообщил в соцсети X журналист издания Axios Барак Равид.

Дмитриев будет обсуждать с американцами план США по мирному урегулированию украинского конфликта.

Ранее Reuters со ссылкой на источники информировало, что Дмитриев отправится на Всемирный экономический форум в Давосе для встреч с делегацией США.

Основной темой заседания форума, который продлится с 19 по 23 января, станет сотрудничество в условиях глобальной нестабильности. Мероприятие посетит американский президент Дональд Трамп.

Ранее западные СМИ сообщали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп планируют провести переговоры по украинскому урегулированию в форума в Давосе.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

