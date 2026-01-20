Кремль подтвердил встречу Дмитриева с американцами в Давосе

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев проведет на полях экономического форума в Давосе встречу с представителями делегации США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я могу подтвердить, что у него действительно есть такие планы, с некоторыми представителями из американской делегации встретится», – сказал он журналистам. Песков заявил, что встречи, как ожидается, состоятся сегодня или завтра, но отказался уточнить, с какими именно чиновниками Дмитриев планирует встретиться. При этом представитель Кремля не подтвердил сообщения в СМИ о возможной встрече Дмитриева с президентом США Дональдом Трампом.

Песков уточнил, что основной темой переговоров станут вопросы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, поскольку Россия является сторонником возобновления этих отношений. «Одновременно с этим Кирилл Дмитриев передает в ту сторону и обратно информацию, касающегося процесса мирного урегулирования на Украине», – добавил он.

Ранее сегодня Дмитриев сообщил в своих соцсетях о прибытии в Давос на фоне сообщений западных СМИ о его предстоящей встрече со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и с зятем президента США Джаредом Кушнером.

Касаясь переговоров по украинскому треку, Песков отметил, что идут постоянные контакты украинцев с европейцами, там обсуждаются вопросы, связанные с гарантией безопасности и экономическим восстановлением, однако содержание этих дискуссий не до конца ясно.

«Мы не совсем в курсе того, о чем там ведется речь. Но мы в курсе того, что хотим мы сами. И это хорошо известно и американцам, и украинцам. Поэтому здесь важно нам продолжить получать информацию о содержании тех дискуссий, которые ведутся между американцами и европейцами, между европейцами и украинцами», – резюмировал представитель Кремля.

Москва, Наталья Петрова

