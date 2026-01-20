Трамп избегает встречи с Зеленским на форуме в Давосе – Politico

Президент США Дональд Трамп не планирует проводить переговоры с Владимиром Зеленским на Всемирном экономического форума в Давосе. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
По информации издания, пока американская администрация не назначила двустороннюю встречу Трампа с главой киевского режима.
«Зеленский очень хочет личной встречи, а нежелание ее проводить исходит от Белого дома», – отметил неназванный эксперт по внешней политике от Республиканской партии.
Собеседник издания добавил, что Зеленский хочет встретиться с Трампом, полагая, что выгоды от переговоров перевешивают издержки, и «что если он сам с ним не общается, то это делают другие».
Вместо двусторонних переговоров в Давосе, как ожидается, пройдет встреча лидеров «коалиции желающих» с Трампом. Главы стран Евросоюза вновь попытаются убедить американского лидера одобрить предоставление Киеву гарантий безопасности в рамках урегулирования конфликта.
Накануне сообщалось, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на форуме в Давосе проведет встречу с представителями американской делегации.
Напомним, Дональд Трамп ранее назвал Зеленского препятствием на пути к урегулированию украинского конфликта.
