Трамп избегает встречи с Зеленским на форуме в Давосе – Politico

Президент США Дональд Трамп не планирует проводить переговоры с Владимиром Зеленским на Всемирном экономического форума в Давосе. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, пока американская администрация не назначила двустороннюю встречу Трампа с главой киевского режима.

«Зеленский очень хочет личной встречи, а нежелание ее проводить исходит от Белого дома», – отметил неназванный эксперт по внешней политике от Республиканской партии.

Собеседник издания добавил, что Зеленский хочет встретиться с Трампом, полагая, что выгоды от переговоров перевешивают издержки, и «что если он сам с ним не общается, то это делают другие».

Вместо двусторонних переговоров в Давосе, как ожидается, пройдет встреча лидеров «коалиции желающих» с Трампом. Главы стран Евросоюза вновь попытаются убедить американского лидера одобрить предоставление Киеву гарантий безопасности в рамках урегулирования конфликта.

Накануне сообщалось, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на форуме в Давосе проведет встречу с представителями американской делегации.

Напомним, Дональд Трамп ранее назвал Зеленского препятствием на пути к урегулированию украинского конфликта.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

