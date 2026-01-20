США обещали, но не освободили россиян с танкера «Маринера»

США до сих пор не выполнили обещание освободить двух российских моряков из состава экипажа танкера «Маринера». Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

По его словам, Москва сразу же, только узнав о захвате танкера, обратилась с «настоятельной просьбой» к американской стороне освободить россиян – членов экипажа. «Главное для нас было освободить наших граждан, их там двое, наряду с гражданами Украины, Грузии, Индии», – приводит слова Лаврова «Интерфакс». Министр отметил, что американцы тогда заверили, что решение об освобождении россиян «принято на высшем уровне», но «последующие дни показали, что это решение не выполняется».

«Мы ожидаем, что наши американские коллеги выполнят свое обещание, которое нам было передано», – подчеркнул глава МИД РФ. Операция США по захвату танкера стала «примером тех действий, которые подвергают испытанию международное право», добавил Лавров.

Напомним, танкер «Маринера» был задержан 7 января военно-морскими силами США в международных водах неподалеку от побережья Исландии по решению федерального суда за нарушение американских санкций. Судно, по заявлению американских властей, перевозило подсанкционную нефть из Венесуэлы.

МИД России назвал захват танкера «Маринера», получившего 24 декабря временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ, «незаконной силовой акцией» против гражданского судна и выразил серьезную обеспокоенность по этому поводу.

9 января официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что президент США Дональд Трамп принял решение освободить двух россиян в ответ на обращение Москвы.

Москва, Наталья Петрова

