В Кремле не комментирует стадию переговоров по Украине в преддверие приезда Уиткоффа в Москву

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков уточнил, что спецпосланник президента США Ситив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибудут в Москву на переговоры с Владимиром Путиным по Украине после 19-20 часов вечера в четверг. По итогам встречи пройдет брифинг, анонсировал он.

«Уже вечером, точное время я сейчас вам не назову, но скажу, что это будет точно после 19-20 вечера, приедут в Москву Кушнер и Уиткофф и состоится их встреча с Путиным. Продолжится разговор по тематике украинского урегулирования и другим сопутствующим темам», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Песков добавил, что по итогам переговоров Кремль организует телефонный брифинг помощника президента РФ Юрия Ушакова, который будет принимать участие в этой встрече.

При этом в Кремле не стали комментировать заявление Уиткоффа о том, что урегулирование украинского конфликта вступило в финальную фазу.

«Мы не хотели бы давать какие-то комментарии на счет стадии, на которой находятся переговоры. Тем более, собственно, в преддверие приезда Уиткоффа в Москву и его встречи с Путиным», – сказал Песков.

В то же время он подчеркнул, что президент России высоко оценивает миротворческие усилия по Украине Трампа и его команды. «Мы действительно оцениваем эти усилия. Мы приветствуем эти усилия и их результативность», – заявил представитель Кремля.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube