США отпустили на свободу российских моряков с танкера «Маринера»

США освободили двух российских моряков с захваченного танкера «Маринера», сейчас они направляются в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Два российских моряка отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию», – цитирует Захварову «Интерфакс».

Напомним, 20 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США обещали, но до сих пор не освободили россиян из состава экипажа танкера «Маринера». Он подчеркнул, что Москва ожидает, что «американские коллеги выполнят свое обещание».

Танкер «Маринера» был задержан 7 января военно-морскими силами США в международных водах неподалеку от побережья Исландии по решению федерального суда за нарушение американских санкций. Судно, по заявлению американских властей, перевозило подсанкционную нефть из Венесуэлы.

МИД России назвал захват танкера «Маринера», получившего 24 декабря временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ, «незаконной силовой акцией» против гражданского судна и выразил серьезную обеспокоенность по этому поводу.

9 января официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что президент США Дональд Трамп принял решение освободить двух россиян в ответ на обращение Москвы.

Москва, Наталья Петрова

