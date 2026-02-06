Лавров: покушение на генерала Алексеева подтвердило желание Киева сорвать переговоры

Глава МИД России Сергей Лавров назвал покушение на замначальника военной разведки РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева терактом и возложил ответственность за него на Киев. Попытка убийства генерала Минобороны говорит о том, что украинские власти нацелены на срыв переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил министр.

Глава российского внешнеполитического ведомства отказался делать прогнозы относительно будущего переговорного процесса. «Это не моя функция, это будет решать руководство нашей страны», – указал Лавров.

«Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса, и режима, готового сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от Соединенных Штатов в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования», – заявил министр на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с председателем ОБСЕ, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом и генсекретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

Покушение на Алексеева было совершено утром 6 февраля. Неизвестный несколько раз выстрелил в генерала в подъезде жилого дома на Волоколамском шоссе в Москве и скрылся. Генерал госпитализирован в тяжелом состоянии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что спецслужбы докладывают Владимиру Путину о покушении, и пожелал генералу выздоровления.

Москва, Наталья Петрова

