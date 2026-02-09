Трамп рассказал, когда к нему в гости приедет Си Цзиньпин

Председатель КНР посетит с официальным визитом США примерно в конце 2026 года. Об этом рассказал после общения с лидером Китая по телефону Дональд Трамп. Напомним. Что на прошлой неделе состоялись видео- и телефонные звонки Си Цзиньпина с Владимиром Путиным, а потом с Дональдом Трампом.

«Он приедет в Белый дом, да, в конце года», – сказал Трамп в интервью телеканалу NBC. – Мы – две самые могущественные страны в мире, и у нас прекрасные отношения».

Как ранее писал «Новый День», глава российского государства Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин также планируют в этом году провести двусторонние встречи – они состоятся на полях различных международных мероприятий, в том числе в рамках ШОС и БРИКС. Об этом сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам разговора лидеров государств.

Представитель Кремля уточнил, что Си Цзиньпин пригласил Путина приехать на саммит АТЭС, который пройдет в Китае в ноябре, и президент РФ готов посетить эту встречу.

«Двусторонние встречи лидеров предусматривается провести в привязке и к другим международным мероприятиям, в частности по линии ШОС и БРИКС», – пояснил Ушаков, слова которого цитирует ТАСС.

В 2026 году также запланированы многочисленные контакты на высоком уровне, в том числе по линии правительств, парламентов, Совета безопасности, добавил помощник президента РФ.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

