Следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию может произойти уже скоро. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Определенное понимание есть. Мы будем вас информировать. Как мы и говорили, мы рассчитываем, что второй раунд произойдет уже скоро, вернее, это уже будет третий. Следующий раунд произойдет уже скоро», – сказал представитель Кремля журналистам.

Песков добавил, что по месту проведения следующего раунда Кремль сориентирует прессу позже.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности провести очередной раунд переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта по просьбе Вашингтона. Консультации намечены на 17 и 18 февраля, уточнил он.

Напомним, в Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд трехсторонних переговоров по Украине с участием представителей России, США и Украины. Первый раунд консультаций прошел там же 23-24 января.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube