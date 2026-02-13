российское информационное агентство 18+

Кремль подтвердил проведение новых переговоров по Украине на следующей неделе

Третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине намечен на следующую неделю. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть договоренность, что он действительно состоится на следующей неделе», – сказал представитель Кремля журналистам.

Песков добавил, что информация по месту и дате проведения консультаций будет предоставлена позднее.

Ранее сегодня Politico сообщило со ссылкой на информированный источник, что трехсторонние переговоры с участием делегаций США, России и Украины могут пройти в Майами или Абу-Даби уже на следующей неделе.

Как отметил собеседник издания, официальные представители американской администрации ожидают, что на планируемой встрече с большой вероятностью будет достигнут «какой-либо прогресс». По словам источника, территориальный вопрос остается «главной точкой преткновения» Москвы и Киева.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее заявил о готовности провести очередной раунд переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине по просьбе Вашингтона. Консультации намечены на 17 и 18 февраля, говорил он.

Первая встреча делегаций России, США и Украины прошла 23-24 января в Абу-Даби. Там же 4-5 февраля состоялся второй раунд переговоров.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

