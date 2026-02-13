В Кремле раскрыли дату и место проведения нового раунда переговоров по Украине

Третий раунд переговоров по украинскому урегулированию с участием России, США и Украины пройдет 17-18 февраля в Женеве. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится также в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17-18 февраля в Женеве», – цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Песков уточнил, что российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее сегодня пресс-атташе Кремля подтвердил проведение нового раунда переговоров по Украине на следующей неделе.

Издание Politico со ссылкой на источник сегодня сообщило, что новые переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом могут пройти на следующей неделе в Майами или Абу-Даби. Как отметил собеседник издания, американские официальные лица ожидают, что на предстоящей встрече с большой вероятностью будет достигнут «какой-либо прогресс». По словам источника, территориальный вопрос остается «главной точкой преткновения» сторон.

Также в публикации отмечается, что США дали понять Киеву, что не предоставят Украине гарантии безопасности, пока не будет согласовано мирное соглашение с Россией. При этом, как утверждается, американский лидер Дональд Трамп не пытается использовать гарантии безопасности в качестве рычага давления на Украину.

Напомним, первая встреча представителей России, США и Украины прошла 23-24 января в Абу-Даби. Там же 4-5 февраля состоялся второй раунд трехсторонних переговоров.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

