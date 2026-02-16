Стала известна одна из тем переговоров по Украине в Женеве

На переговорах по урегулированию украинского конфликта в Женеве будет затронут вопрос о возможности установления энергетического перемирия. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на западный источник

«Вопрос энергетического перемирия, без сомнения, будет поднят», – сказал источник.

Ранее секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил, что Киев коснется вопроса энергетического перемирия на женевских переговорах.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отмечал, что основной темой переговоров станет американская инициатива о создании в Донбассе свободной экономической зоны, указывая, что в Москве и Киеве к этой идее относятся скептически.

Третий раунд переговоров с участием представителей России, США и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Напомним, первая встреча представителей России, США и Украины прошла 23-24 января в Абу-Даби. Там же 4-5 февраля состоялся второй раунд трехсторонних переговоров. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Москва, Наталья Петрова

