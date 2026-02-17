Стало известно ориентировочное время начала переговоров по Украине в Женеве

Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию начнутся в Женеве во вторник, 17 февраля, предположительно, около 14:00 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Консультации с участием делегаций России, США и Украины состоятся во второй половине дня. Время начала встречи «зависит от того, когда американцы закончат обсуждения с иранцами», отметил собеседник агентства.

По предварительным данным, переговоры начнутся ориентировочно около 12:00 по местному времени, что соответствует 14:00 мск.

В то же время источник РИА «Новости» сообщил, что российская делегация планирует начать трехсторонние переговоры в 12:30 по местному времени (14:30 мск).

Обновлено. Переговоры по Украине в Женеве начнутся в течение пары часов, но точно определят делегации на месте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, встреча будет проходить в закрытом для прессы режиме. «Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра», – добавил представитель Кремля.

Третий раунд переговоров России, Украины и США пройдет в Женеве 17-18 февраля. Российская переговорная группа прибыла в Швейцарию во вторник утром. Делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что стороны по сравнению с предыдущими встречами намерены обсудить более широкий круг тем, включая территориальный вопрос. Первые два раунда переговоров по Украине проходили в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля.

Со стороны США в женевской встрече, как сообщалось ранее, будут участвовать спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Меж тем, по данным CNN, для участия в переговорах в Женеву также прибыли министр армии США Дэниел Дрисколл и главком объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube