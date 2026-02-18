Источник: переговоры в Женеве продолжатся по двум трекам – в военной и политической группах

Трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине в Женеве возобновятся сегодня в 11:00 мск. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на источники.

По данным RT, консультации продолжатся в рамках военной и политической групп. «Сегодня работа продолжится по двум трекам – в военной и политической рабочих группах», – сказал источник телеканала в переговорной группе в Женеве. Переговоры, как и вчера, пройдут в закрытом формате.

Накануне встреча представителей России, США и Украины в гостинице Intercontinental продлилась шесть часов. Диалог шел в нескольких форматах: российско-американском, российско-украинском и трехстороннем. По информации источника «Интерфакса», переговоры «были очень напряженными».

Напомним, что российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Всего в составе переговорной группы порядка 20 человек.

По итогам первого дня консультаций спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил мнение, что благодаря усилиям действующей администрации США в организации встречи сторон украинского конфликта был достигнут существенный прогресс на переговорах.

Москва, Наталья Петрова

