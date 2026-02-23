На Украине не ответили на позицию России по территориальным вопросам – Медведев

Российская сторона не получила от Киева ответа на поставленные на переговорах по украинскому урегулированию вопросы по территориям и параметрам демилитаризации. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с военнослужащими одного из подразделений сил беспилотной авиации накануне Дня защитника Отечества.

Политик напомнил, что российская сторона неоднократно озвучивала свою позицию по этим существенным вопросам и целому ряду других моментов. «Та сторона это все пока воспринимает, но ответа мы не имеем», – сказал Медведев.

При этом он отметил, что, по его ощущениям, «некое осознание того, в какой они ситуации, постепенно приходит».

Медведев поделился своим прогнозом о судьбе лидеров Киева после завершения специальной военной операции. «Если боевые действия заканчиваются, в лучшем случае удастся сбежать куда-то, на территорию одной из сопредельных стран – Польшу, Великобританию, еще какие-нибудь страны, которые предоставят убежище. А в худшем случае свои же и повесят прямо где-то на Майдане», – сказал он, упомянув о судьбе Муссолини и Гитлера.

Замглавы Совбеза РФ при этом указал, что для некоторых руководителей украинского государства «продолжение военных действий – это продолжение собственной жизни».

Также Медведев заявил, что России нужна победа, «но цена победы имеет значение». Он призвал военных беречь себя и своих близких.

Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский после переговоров в Женеве между Россией, США и Украиной заявил, что достичь консенсуса по политическим вопросам, в том числе территориальному, пока не удалось. При этом он сообщил, что стороны добились прогресса в вопросе мониторинга прекращения огня с участием США.

Позже в интервью BBC Зеленский в очередной раз заявил, что «категорически против» вывода украинских войск из Донбасса, даже если это приведет к прекращению огня, передает «Страна.ua». По его словам, подобное решение означало бы «ослабление наших позиций, отказ от сотен тысяч наших людей, которые там живут», и раскол общества.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

