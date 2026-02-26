Депутаты Государственной думы РФ приняли проект обращения к парламентам Франции, Великобритании, Германии, Европейскому парламенту и Организации Объединенных Наций с призывом провести расследование из-за данных о том, что Париж и Лондон планируют передать Киеву ядерное оружие.

«Внести в ГД в порядке, установленном статьей 94 Регламента ГД, проект постановления ГД «Об обращении ГД Федерального собрания РФ «К Национальному собранию Французской Республики, Палате общин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, ЕП и ООН», – говорится в документе, опубликованном на сайте нижней платы парламента.

В документе российские депутаты выразили обеспокоенность информацией о планах передать Киеву ядерные вооружения. По словам парламентариев, «бездумные» инициативы французской и британской сторон приведут к эскалации конфликта на Украине. Авторы письма призвали предпринять чрезвычайные меры по предотвращению такого сценария развития событий.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило о планах Великобритании и Франции снабдить Киев атомной или так называемой «грязной» бомбой. По данным разведчиков, Париж и Лондон понимают, что это решение грубо нарушит международное право, прежде всего положения Договора о нераспространении ядерного оружия. Поэтому западные силы задумали обставить все таким образом, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

Москва, Зоя Осколкова

