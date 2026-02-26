Лавров: Москва не ставит сроки для украинского урегулирования

У российской стороны отсутствуют сроки по украинскому урегулированию, но есть задачи, которые решаются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вы что-нибудь слышали от нас по срокам? У нас не сроки, у нас задачи, и мы их решаем», – сказал министр журналистам, комментируя сообщения о том, что президента США Дональд Трамп хочет завершить урегулирование конфликта на Украине через месяц.

Глава российского МИД также заявил, что так называемая «коалиция желающих» помогать Киеву стремится представить себя в качестве реального механизма влияния, но на деле, по его мнению, речь идет о попытке выдать желаемое за действительное.

«Они же коалиция желающих, правильно? Есть такое у нас, ну и в английском тоже, выражение «выдавать желаемое за действительное». Вот они напоминают людей, которые называются «желающие выдавать себя за действительных», – сказал Лавров (цитата по «Известиям»).

Касаясь позиции Европы по вопросу возможного размещения войск на территории Украины, Лавров отметил, что в регионе сохраняются различные подходы. По его словам, «есть нормальные люди, которые заботятся о своих народах», однако присутствуют и те, кто продолжает действовать в рамках «идеологизированных схем».

Говоря об усилении антироссийской риторики на Западе, глава МИД РФ заявил, что «им, наверное, обидно, что ничего у них не получается». «А задача стоит опять, чтобы Россия проиграла. Они же говорят «Украина побеждает», – подчеркнул Лавров.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским заявил, что хотел бы, чтобы украинский конфликт завершился через месяц. Во время беседы глава киевского режима отметил, что надеется на урегулирование конфликта в этом году.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

