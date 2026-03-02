СМИ: Трамп выбрал следующую цель США после Ирана

Дональд Трамп определился со следующей целью США после Иран, это – Куба. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники в американской администрации.

«Президент чувствует, будто он на подъеме, и это работает», – отметил представитель Белого дома в комментарии изданию.

Как подчеркнули источники, Трамп видит себя первым президентом США, у которого хватит мужества «завершить то, к чему другие лишь подступали». Собеседники издания добавили, что, как считает американский президент, его достижения могли бы позволить вознести его политическое наследие выше экс-президентов Рейгана, Картера и Никсона, сообщает радио «Говорит Москва».

Ранее Трамп заявил Daily Mail, что военная операция против Ирана, начатая США и Израилем 28 февраля, займет около четырех недель или меньше. Позже он заявил, что удары по Ирану продолжатся до достижения всех целей США. Трамп призвал офицеров Корпуса стражей исламской революции сложить оружие. «Они получат полную неприкосновенность, в противном случае им грозит неминуемая смерть», – сказал глава Белого дома в видеообращении, опубликованном в соцсети Truth Social.

Вашингтон, Наталья Петрова

