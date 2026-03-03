Лавров обозначил условие для прекращения боевых действий на Украине

Для России абсолютно неприемлемо сохранить нацифицированную и милитаризованную Украину. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.

Министр добавил, что Россия не согласится на прекращение боевых действий на Украине, если это включает в себя сохранение «вооруженного врага».

«Соглашаться на прекращение боевых действий в условиях, когда это включает в себя сохранение вооруженного Европой твоего врага, и врага, которого Европа нацеливает на новую войну против России, – ну, наверное, это прямо противоречит нашим интересам и здравому смыслу», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Ранее глава российского МИД заявлял, что у российской стороны отсутствуют сроки по украинскому урегулированию, но есть задачи, которые решаются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Так он прокомментировал сообщения о том, что президент США Дональд Трамп хочет завершить урегулирование конфликта на Украине через месяц.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube