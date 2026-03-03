Бастрыкин выступил за введение конфискации всего имущества коррупционеров

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил конфисковывать всё имущество коррупционеров.

«Полагаю, что пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества», – сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.

Глава СКР отметил, что следственная практика показывает, что алчность коррупционеров трудно остановить без жестких решений. По словам Бастрыкина, такая мера, как полная конфискация имущества, «давно ожидается обществом» и способна обеспечить значительные поступления в госказну.

Председатель СКР сообщил, что в 2025 году обвинения в преступлениях коррупционной направленности были предъявлены 617 лицам с особым правовым статусом. «Так, направлены в суд дела в отношении 308 депутатов и глав муниципалитетов, 20 депутатов законодательных органов регионального уровня, 58 руководителей органов предварительного расследования и следователей, 13 работников прокуратуры», – уточнил он.

Всего в 2025 году в суд направлено 14,2 тыс. дел о коррупции, из них 555 совершено организованными группами и преступными сообществами, добавил Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что коррупция в России существенно видоизменилась под влиянием цифровизации многих сфер жизни. Эксперты фиксируют переход от «чемоданных» взяток к сложным ИT-схемам и «технической» коррупции, доказать которую становится все сложнее.

Москва, Наталья Петрова

