Путин и Трамп провели телефонный разговор – обсудили Иран и Украину

Президент США Дональд Трамп вечером 9 марта позвонил российскому лидеру Владимиру Путину для обсуждения «ряда крайне важных тем» международной повестки. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, беседа продлилась около часа и носила деловой, откровенный и конструктивный характер. Предыдущий телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в конце прошлого года.

Главными темами беседы были ситуация вокруг конфликта с Ираном и ведущиеся при участии американских представителей трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию.

Путин изложил ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учетом своих бесед с лидерами стран Персидского залива, с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, руководителями ряда других стран, рассказал Ушаков. В свою очередь, Трамп дал свою оценку развитию ситуацию в контексте американо-израильской операции. По словам Ушакова, состоялся «весьма предметный» и «не бесполезный» обмен мнениями по Ирану.

Касаясь украинской темы, Трамп вновь выразил заинтересованность в скорейшем прекращении огня для достижения долгосрочного урегулирования. С российской стороны, по словам Ушакова, были положительно оценены посреднические усилия, предпринимаемых командой Трампа и им лично, а также дана характеристика ситуации на линии боевого соприкосновения, «где российские войска продвигаются весьма успешно». «Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти, наконец, по пути к переговорному урегулированию конфликта», – отметил помощник президента РФ.

Президенты также затронули тему Венесуэлы – прежде всего в контексте ситуации на мировом нефтяном рынке.

В ходе переговоров Путин и Трамп заявили о готовности к регулярному общению друг с другом. Ушаков подчеркнул, что их содержательная беседа будет иметь практическое значение «для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики».

Позднее президент США заявил на пресс-конференции, что его телефонный разговор с российским коллегой получился «хорошим». «В том, что касается Украины, это был позитивный разговор», – сказал Трамп (цитата по «Интерфаксу»). Американский лидер отметил, что президент РФ «хотел помочь» с решением кризиса на Ближнем Востоке. Трамп при этом подчеркнул, что для России важнее заниматься не иранским конфликтом, а урегулированием на Украине.

Москва, Наталья Петрова

