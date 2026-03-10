Азербайджан направляет гуманитарную помощь Ирану в знак примирения

Азербайджан объявил о направлении гуманитарной помощи Ирану, что стало предварительным признаком ослабления напряженности спустя несколько дней после атаки беспилотника на аэропорт Нахичевани. После падения нескольких БПЛА на территории аэропорта официальный Баку пригрозил Ирану военным ответом. Исламская Республика отрицала свою причастность к нападению и обвинила Израиль, союзника Азербайджана.

После обмена репликами через СМИ стороны провели двусторонний контакт на высшем уровне. После него министерство чрезвычайных ситуаций Азербайджана заявило, что отправило в Иран несколько тонн продовольствия и медикаментов в качестве гуманитарной помощи.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана. Премьер Беньямин Нетаньяху пояснил, что то, что сейчас происходит – это попытка сломать военные кости Ирана. Дональд Трамп накануне сообщил, что война с Ираном почти закончена.

Официальный Иран также выступил с заявлением – война будет идти до тех пор, пока это будет нужно для достижений всех целей Тегерана.

Баку, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

