Путин: под контролем Киева остаются 15-17% территории ДНР

Территория Донецкой народной республики, остающаяся под контролем Киева, за полгода сократилась с 25% до 15-17%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Как отметил российский лидер, полгода назад данные свидетельствовали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории ДНР.

«Сейчас, по вашим оценкам, сколько находится под контролем киевского режима?» – поинтересовался Путин у Пушилина на встрече в Кремле.

«Примерно 17%, то, что вот сейчас», – ответил глава ДНР. На это глава государства заметил: «Мне докладывают: 15-17 процентов». Пушилин согласился с этой оценкой: «Да, в этих пределах».

Глава ДНР также отчитался, что строительство кольцевой автодороги вокруг Азовского моря на территории ДНР идет с опережением графика.

«Мы свою часть – действительно идем с опережением. В прошлом году в целом по республике планировали 450 километров в начале года, а в итоге сделали более 800 километров», – сказал Пушилин в ответ на соответствующий вопрос президента.

Путин отметил, что восстановление ДНР идет довольно быстрыми темпами, в целом регион быстро развивается, хотя получил колоссальный ущерб за последние годы.

Напомним, 9 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Голубовка в ДНР.

