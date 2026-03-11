Стамбул может стать площадкой переговоров по Украине – Кремль

Представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что трехсторонние переговоры по Украине могут пройти в Стамбуле. При этом, по его словам, конкретики по времени и месту нового раунда консультаций пока нет.

«Безусловно, опция Стамбула существует, и все стороны весьма позитивно к ней относятся. Обстоятельства сейчас, к сожалению, не позволяют рассматривать опцию Абу-Даби», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Вместе с тем, Песков заявил, что пока нет «точной конкретики по продолжению и следующему раунду переговоров». Он добавил, что «в целом есть понимание, что переговорный процесс будет продолжен, но опять же конкретики пока нет».

Накануне спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телеканалу CNBC, что новая трехсторонняя встреча с участием делегаций России, США и Украины, возможно, состоится на следующей неделе. «Думаю, что трехсторонняя встреча будет перенесена на какое-то время на следующую неделю», – сказал он, добавив, что американская сторона сохраняет позитивный настрой по этому вопросу.

До этого Уиткофф заявлял, что Вашингтон ожидает прогресса в переговорах по Украине в ближайшие недели.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube