В Кремле не считают, что Трамп потерял интерес к украинскому урегулированию

Президент США Дональд Трамп активно упоминает тему Украины в своих заявлениях в последние дни – он не потерял никакого интереса к вопросу урегулирования этого кризиса. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что глава Белого дома настоятельно рекомендует главе киевского режима Владимиру Зеленскому пойти на мирную сделку с Россией.

Накануне Financial Times сообщила со ссылкой на неназванных евродипломатов, что Трамп потерял интерес к переговорам по урегулированию конфликта на Украине и сосредоточил свое внимание на военной операции против Ирана. «Переговоры зашли в тупик», – сказал один из источников, осведомленных о ходе переговорного процесса. Другой собеседник издания назвал «катастрофой» для Украины и ЕС перенос внимания США на операцию против Ирана.

«Мы видели подобные сообщения. С другой стороны, активное упоминание президентом Трампом темы Украины в последние дни в его заявлениях говорит об обратном», – сказал Песков журналистам. «Никакого интереса, судя по заявлениям, президент Трамп не терял», – добавил он.

Песков обратил внимание на то, что Трамп настоятельно рекомендовал Зеленскому пойти на сделку. «И из этих заявлений следует, что именно украинская сторона – основной тормоз в переговорном процессе», – отметил он.

Представитель Кремля вновь заявил, что российская сторона открыта к продолжению переговоров по украинскому урегулированию.

«Мы ждем следующего раунда переговоров. Пока, к сожалению, по понятным причинам место и время до сих пор не согласовано, но мы считаем, что это будет возможно уже в обозримой перспективе», – заявил Песков.

В то же время он отметил, что сейчас приоритеты у американских переговорщиков другие, у них много нагрузки на других направлениях».

Накануне Песков заявил газете Financial Times, что в переговорах по урегулированию украинского конфликта наступила пауза из-за смены приоритетов США, и «это понимаемо».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

