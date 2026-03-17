Сергей Шмидт о блокировке мессенджеров: «Эмоции «обиженных патриотов» – это угроза «путинскому консенсусу»

Блокировка мессенджера Telegram и мобильного интернета, начавшаяся в России, вызывает неприятие у серьезной части патриотично настроенной общественности и в конечном итоге может принести вред стране. Такое мнение высказал в авторской колонке на странице «ВКонтакте» политолог Сергей Шмидт.

«По итогам двухнедельного общения с глубинариями и поверхностниками на горячую тему телеграма и мобильного интернета сообщаю следующее.

1. Да, имеется всем известная классика «народного безмолствования» – живем в предлагаемых обстоятельствах. Закрыли вацап – поехали в телегу. Закрыли телегу – поехали в Макс. Без нервяка, без лишних вопросов, «одеваемся по погоде». Лучшей в этом жанре оказалась моя парикмахерка: «Сергей Федорович, ну теперь мне пишите в Максе». И все. Никакой пустой трепотни и «мудовых рыданий», если выражаться языком жулика Коха.

2. Но имеется и совсем не классика. И Екатерина Иноагентовна Шульман* (включена в реестр иностранных агентов) абсолютно права, когда говорит о феномене «обиженного патриота» (надеюсь, после этой похвалы Шульман* никто не станет сомневаться в том, что я из честных ватанов, а не просто ватанов). Настроение тут совершенно иное. Мы за Путина, мы за Россию, мы за победу, мы помогали фронту, мы терпели все неудобства, понимая, что война есть война, а нам в лицо плюнули – забирают телеграм, в котором у нас дорогие нам фоточки, видосы и интимные переписки. Ну не козлы ли? Это что нам всем – благодарность за поддержку и терпение?

Товарищи патриотические государственники! Не закрывайте глаза – эти настроения реальность, и это большая реальность. Впрочем, уверен, что вы это и без меня знаете, просто признать боитесь, ибо вы не из «честных ватанов».

Разделяющие версию властей о том, что телеграм это угроза безопасности! Ну вы хотя бы признайте, что если это и так, то людям-то нормально не объяснили ничего, не убедили, более того, действительно беспардонно проигнорировали их любимые фоточки и памятные переписки? Кстати, и конкретно вы не объяснили и не убедили. Хотя, конечно же, накосячила власть в первую очередь. Ну критикните вы родную власть хотя бы за этот провал в «объяснении». Без конструктивной критики сторонников любая власть загнется, и наша родная – не исключение. И всем надо признать, что эмоции «обиженных патриотов» это угроза «путинскому консенсусу» пострашнее телеграм-мошенников и украинских дронов.

Вот сейчас понеслись по Руси амбассадоры очередной кириенковской фантазии – про «социальных архитекторов». Давайте, товарищи социальные архитекторы, решайте проблему! «Свинтус подан», как было сказано в культовом фильме Никиты Бесогоновича Михалкова. Покажите, на что вы способны. Чему вас там на тренингах обучили.

Ну если вы всего, что я тут описал, не понимаете, то разговаривать, конечно, не о чем».

Как уже писал «Новый День», на днях заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что в перспективе полугода в России возможно ограничение интернет-трафика через VPN. «В перспективе 3-6 месяцев у наших спецслужб появится возможность ограничивать или блокировать VPN-трафик. Любой трафик через VPN», – пояснил парламентарий, отвечая на вопрос, будут ли Telegram и ранее заблокированные иностранные соцсети доступны в России через VPN.

* включена в реестр иностранных агентов

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

