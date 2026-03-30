Рейтинги «Единой России» падают, а «Новых людей» растут

Уровень поддержки «Единой России» (ЕР) снизился до 29,3% (-1,3 п. п. за последнюю неделю), следует из данных опроса аналитического центра ВЦИОМ, проведенного 19-22 марта. В январе ее рейтинг на пике составлял 34,8%. Второе место среди парламентских партий вернулось к ЛДПР – 10,7% (+1 п. п.).

«Новые люди» (НЛ) откатились на третью строчку с 10,4% (-0,3 п. п.). После съезда в Санкт-Петербурге в начале марта, где партия акцентировала внимание на своем несогласии с ограничениями интернета, ее поддержка, по данным ВЦИОМа, последовательно росла. 13 марта НЛ впервые стали третьей парламентской силой с 9,5%, обогнав КПРФ. 20 марта партия вышла уже на второе место после ЕР (10,7 и 30,6% соответственно), пишет газета «Ведомости».

Сейчас декларируемый уровень поддержки ЛДПР, НЛ и КПРФ почти одинаковый – в пределах одного процента. В обновленном рейтинге ВЦИОМа коммунисты получают 9,7% (+0,5 п. п.), а «Справедливая Россия» (СР) – 5,8% (+0,5 п. п.). 10,6% готовы проголосовать за непарламентские партии, 10,2% затруднились ответить, а 11,9% не стали бы участвовать в выборах.

Поддержку партий в разбивке на регионы социологи не публикуют. Но, по словам двух близких к администрации президента источников «Ведомостей», в больших городах якобы существенно вырос рейтинг НЛ.

Вторая крупнейшая социологическая компания – ФОМ – фиксирует другие тренды. Согласно опросу 20-22 марта, уровень поддержки ЕР растет – за нее готов проголосовать 41% россиян (+2 п. п.). Второе место также у ЛДПР (10%), третье – у КПРФ (8%), только четвертое – у НЛ (5%), а СР не проходит в парламент с 4%. 18% затруднились ответить.

«Данные еженедельных опросов имеют более высокую волатильность и подвержены влиянию повестки. В то время как в ежемесячных опросах этот фактор более сглажен», – отмечает президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин (работает с ЕР).

Напомним, что на прошлой неделе РИА «Новый День» писало о том, что выборы «ЕР» не станут в регионах легкой кампанией. В частности, довольно непросто партии придется в Свердловской области.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube