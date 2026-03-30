Эллу Памфилову переизбрали главой Центризбиркома России

Элла Памфилова продолжит занимать должность председателя Центризбиркома РФ. Члены комиссии поддержали ее кандидатуру во время тайного голосования.

«За Памфилову Эллу Александровну проголосовали 15 из 15 членов ЦИК», – сказал председатель счетной комиссии, член ЦИК РФ Константин Мазуревский. Это будет третий срок Памфиловой на этой должности, она возглавляет Центризбирком с 2016 года.

«Я знаю, что эти пять лет будут очень сложными, может быть, самыми сложными. И я не могу ни предать, ни подвести моих коллег, которые высказали мне такое доверие», – сказала глава ЦИК после переизбрания.

В текущем году образован новый состав комиссии на ближайшие пять лет. В ее составе 15 членов с правом решающего голоса, из них пять человек назначаются президентом России, пять – Советом Федерации и еще пять – Государственной думой.

На первом организационном заседании члены Центризбиркома тайным голосованием избирают председателя, зампредседателя и секретаря.

Москва, Зоя Осколкова

